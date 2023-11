Desde que, na terça-feira, rebentou a crise política em Portugal, a CMTV tem sido o canal de informação de preferência dos portugueses. No sábado, dia da segunda comunicação de António Costa ao País, a televisão do Correio da Manhã voltou a registar nova vitória por larga margem sobre os concorrentes. A CMTV teve um share médio diário de 5,3%, o equivalente a 127 mil telespectadores a cada minuto do dia. Valores muito abaixo registaram a CNN Portugal, com 3,3% de share, e a SIC Notícias, com 2,7%.









Já na sexta-feira, dos dez programas mais vistos do dia no cabo, oito tinham sido da CMTV. O ‘Grande Jornal da Noite’ foi mesmo o mais visto, com 830 mil telespectadores no total. Nesse dia, o canal liderou com uma audiência total de 2,6 milhões de portugueses, bem acima de toda a concorrência (SIC Notícias e CNN atingiram apenas cerca de 2 milhões de telespectadores.

Também na quinta-feira, dia em que o Presidente da Republica, Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu o Parlamento, a CMTV obteve um share médio diário de 6,4%, com 130 380 telespectadores por minuto (a SIC Notícias registou 4% de share e 81 710 telespectadores e a CNN Portugal 3,7% de share, o equivalente a 76 160 telespectadores por minuto).





Na quarta-feira, o canal do CM já tinha registado um dos melhores shares do ano, naquele que foi o segundo dia do acompanhamento da crise política em Portugal, e na terça-feira, dia em que o primeiro-ministro, António Costa, apresentou a demissão - motivada pela investigação aos negócios do lítio e hidrogénio -, a CMTV já tinha garantido um share médio de 5,9% e 125 190 telespectadores. A CMTV é líder do mercado de informação nacional há 19 meses.