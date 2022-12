A CMTV registou, em novembro, um aumento de 11,8% nas audiências (share) do horário nobre (entre as 19h00 e a 01h00) quando comparado com o período homólogo do ano passado.



Contas feitas, o canal do Correio da Manhã obteve, em novembro, 4,17% de share, quando no mesmo mês de 2021 tinha ficado pelos 3,73%.









