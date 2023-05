CMTV lidera em dia de crise política

A CMTV foi o canal preferido dos portugueses, esta terça-feira, para o acompanhamento da crise política. Num dia marcado pelas reuniões de António Costa com João Galamba e Marcelo Rebelo de Sousa e posterior declaração do Primeiro-Ministro ao país, o canal do Correio da Manhã alcançou 4,4% de share e uma média de 82 mil espetadores a cada minuto.A CMTV liderou durante a declaração de António Costa ao país e na análise à conjuntura política com a presença em estúdio de Pedro Santana Lopes, Marcos Perestrelo, Luís Campos Ferreira, Rui Pereira, Camilo Lourenço e Francisco José Viegas.Com este resultado, a CMTV ficou à frente do Canal CNN que obteve 3,9% de share e uma média de 73 mil espetadores e da SIC notícias que registou 2,8% de share e cerca de 53mil espetadores de média. Mais distante ficou a RTP3 com 0,6% de share e uma média de 10 mil espetadores a cada minuto.A CMTV é líder há 332 dias sem qualquer interrupção.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.