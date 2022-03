A CMTV continua a ser o canal preferido dos telespectadores no mercado de informação nacional. Em fevereiro, o canal do Correio da Manhã reforçou a liderança que mantém há 62 meses consecutivos, ou, melhor dizendo, há cinco anos e dois meses sem interrupção.









Com efeito, no último mês, e de acordo com os dados oficiais da GfK, a CMTV registou um share médio mensal de 4,9%, contra os 2,9% do canal CNN Portugal e os 2,5% da SIC Notícias. Já a RTP 3 ficou-se pelos 0,6% de share.

Este resultado representa uma audiência média de 104 600 telespectadores que assiste à emissão da CMTV a cada minuto do dia, contra 63 100 na CNN Portugal, 53 800 na SIC Notícias e apenas 13 900 na RTP 3.









Os números da CMTV em fevereiro representam ainda um crescimento de 16,6% em relação ao período homólogo do ano passado.

No horário nobre, a liderança da CMTV entre os canais de informação nacional também é evidente. No período em que se concentra o maior investimento publicitário (entre as 19h00 e a uma da manhã), a televisão do CM registou um share de 4,3% (subida de 21,1% relativamente a janeiro) e foi vista por uma média de 174 709 telespectadores por cada minuto do dia. A audiência total nesta faixa horária foi de 1 milhão e 852 mil telespectadores.





Em média, 2 milhões e 610 mil pessoas veem diariamente a CMTV, que é emitida no canal 8 de todas as plataformas do cabo, mas que ainda não integra a oferta da TDT.