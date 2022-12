CMTV lidera todos dos dias do mundial

A CMTV foi a estação de televisão nacional que liderou nos 29 dias em que decorreu o mundial de futebol no catar.O share médio da CMTV entre 20 de novembro e 18 de dezembro, datas em que decorreu a competição, foi de 4,54%, o equivalente a uma média minuto superior a 100 mil pessoas.Por dia, acompanharam a emissão da CMTV uma média perto de 370 mil pessoas, por dia.A televisão do correio da manhã liderou assim a consumo de informação nacional no cabo durante a maior competição desportiva do mundo.A grande distância da CMTV ficaram os canais CNN e SIC Notícias com 2,7 e 2,1%, respetivamente. A RTP registou neste período um share médio de 0,77.CMTV lidera o mercado de informação nacional há 229 dias consecutivos.A CMTV Está no canal 8 das plataformas de cabo. Ainda não está na tdt.Os dados de audiência recolhidos são da responsabilidade da GFK.