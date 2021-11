CMTV mais vista que todos os concorrentes juntos

lidera o mercado de informação nacional no cabo há 1.185 dias, e registou esta quarta-feira mais audiência que todos os seus concorrentes de informação juntos.O canal doatingiu um share de 5,8 por cento enquanto os outros canais todos juntos só conseguiram 5,6 por cento de share.obteve um share de 5,8 por cento com 118.300 espectadores. Mais atrás ficou o canal CNN com 3 por cento de share e 61.600 espectadores, seguido pela SIC Notícias com 1,8 por cento de share e 37.400 espectadores e, em último, a RTP 3 com 0,8 por cento de share e 17.300 espectadores.Os oito primeiros programas no top do cabo são da. O programas Duelo Final foi o mais visto do dia com uma audiência média de 686 mil espetadores, registando 14,2% de share. O CM Jornal e as Notícias CM também ficaram no top dos programas mais vistos.é emitida no canal 8 de todas as operadoras de cabo, mas não está ainda presente na TDT.