CMTV prepara emissão especial ao pormenor para as Legislativas

A CMTV está a ultimar os preparativos para a grande noite eleitoral do próximo domingo, dia 30. Nos estúdios do canal do Correio da Manhã decorrem esta semana obras de adaptação dos vários cenários previstos para a emissão especial. O objetivo é oferecer aos portugueses a melhor cobertura de tudo o que se estiver a passar. Esta será, de resto, a maior operação televisiva da história da CMTV.









Conduzida por Sandra Felgueiras (que se estreia na antena do canal) e José Carlos Castro, a que se juntam, em outros cenários, Francisco Penim, João Ferreira e Daniela Polónia, a emissão - que arranca às 20h00 - decorrerá em quatro estúdios, envolverá dezenas de jornalistas, e terá 29 câmaras sempre em direto, com reações em todas as sedes partidárias aos resultados.

No ‘Hemiciclo’ da CMTV, Eduardo Dâmaso, Diana Ramos, João Pereira Coutinho, Francisco José Viegas, Marcos Perestrello, Luís Campos Ferreira, Ricardo Baptista Leite e António Salvador vão fazer a análise dos resultados e das reações dos vários protagonistas políticos, e traçar cenários para o futuro do País. No arranque da emissão especial será ainda divulgada uma sondagem à boca das urnas da Intercampus, a mais fiável do mercado.