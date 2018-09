Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Alguém Perdeu' é a primeira novela original da CMTV

É a primeira aposta da CMTV na ficção nacional, tem produção SP Televisão e os protagonistas vão ser António Pedro Cerdeira e Anabela Teixeira.

Por Helder Ramalho/FLASH | 00:04

"Melhor primeiro" é o lema da estação de televisão do Correio da Manhã desde o seu nascimento, em 2013.



Agora, a CMTV prepara-se para mais um passo de gigante e vem aí a primeira aposta na ficção nacional. Uma história original, com 200 episódios, produzida pela SP Televisão. A nova novela 'Alguém Perdeu' foi apresentada durante a gala Sexy 20, do 'CM', que decorreu na noite desta terça-feira, 25, no Capitólio, em Lisboa. Depois de eleitos os mais sexy do ano, o director-geral editorial do CM e CMTV, Octávio Ribeiro, fez o anúncio oficial da nova novela original da estação do Correio da Manhã.



Um projeto que enche de orgulho Octávio Ribeiro, confiante no futuro. "O ano de 2019 vai ser mais um ano de reforço e afirmação da CMTV com o lançamento da primeira novela de produção original que terá também a marca distintiva que vai apaixonar os espectadores e espectadoras", refere o director-geral, sem esquecer a ligação do canal aos países africanos de língua oficial portuguesa. Uma responsabilidade acrescida. "Sabemos que somos também um fenómeno de consumo em Angola e Moçambique e isso enche-nos de orgulho mas também de uma enorme responsabilidade."



Do elenco do novo projecto da CMTV para a ficção nacional fazem parte nomes grandes da televisão e palcos portugueses, nomes que dispensam quaisquer apresentações, como António Pedro Cerdeira e Anabela Teixeira. Serão eles os protagonistas.



Para o ator, participar na primeira aposta da estação do CM na ficção nacional é, acima de tudo, uma enorme felicidade. "Estou muito entusiasmado com este projeto. Sei que vai ser vencedor e sinto um enorme orgulho em participar numa novela que vai ser um marco na nossa ficção. Fiquei super feliz com o convite desde o primeiro instante. E, à medida que o tempo passa, estou com cada vez mais vontade de começar", refere Cerdeira.



Também Anabela Teixeira, que se encontra a viver, neste momento, entre Portugal e Inglaterra, não podia estar mais feliz, até porque há uma ligação especial com a CMTV. "Estou muito feliz! Neste momento estou a viver em Inglaterra, mas também trabalho em Portugal. No caso, venho para Portugal para fazer este trabalho, especificamente. Só viria se fosse um trabalho que mexesse comigo e valesse a pena. Este convite surgiu na altura certa. O projecto e a produtora, a SP Televisão, têm muita qualidade, dão-me muita segurança. E depois, há uma coisa aqui em relação à CMTV que associo muito ao meu início de carreira."



Está tudo a postos e com as maiores expectativas para o arranque de mais um produto que tem tudo para agarrar e apaixonar os telespectadores.