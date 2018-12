Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV pulveriza recordes em novembro com o maior auditório de sempre

Novembro foi o mês em que a televisão do Correio da Manhã obteve o maior auditório de sempre da sua história.

13:50

Uma média superior a 2 milhões 128 mil espectadores acompanharam diariamente a CMTV no mês de novembro, mês em que a televisão do Correio da Manhã obteve o maior auditório de sempre da sua história.De acordo com os dados da GFK, o recorde de audiência mensal também foi batido.



A CMTV obteve uma média de 80420 espectadores por minuto ao longo do mês de novembro. O anterior recorde da CMTV tinha sido obtido no mês anterior, em Outubro, e era pouco superior a 77 mil espectadores por minuto.Também no horário nobre a CMTV pulverizou os seus próprios recordes.



No mês de novembro, todos os dias mais de um milhão e 485 espectadores acompanharam a CMTV no horário de maior consumo televisivo. A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 23 meses seguidos, à frente da SIC Notícias, que ficou em segundo lugar, e da TVI 24, em terceiro.



A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não faz parte ainda da TDT.