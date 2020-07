CMTV volta a crescer e é líder há 3 anos e meio

A CMTV voltou a crescer em junho. O canal do Correio da Manhã registou um incremento de audiência na ordem dos 30% quando em comparação com o período homólogo do ano passado.





Com um share de 4%, correspondente a 90 mil e 169 telespectadores a cada minuto do dia, de acordo com os dados oficiais de audimetria disponibilizados pela GfK, a CMTV completou em junho 42 meses consecutivos de liderança no mercado de informação do cabo.







Contas feitas, a estação do CM, emitida na posição 8 de todas as plataformas de cabo, teve no último mês mais audiência do que todos os seus concorrentes da informação do cabo juntos. A SIC Notícias registou 1,8% e a TVI 24 ficou-se pelos 1,4%. Em 2020, a CMTV ganhou até ao momento todos os dias do ano.





No horário nobre (período entre as 19h00 e a 01h00 - de maior visionamento televisivo e, consequentemente, de maior investimento publicitário), a CMTV obteve mais de 140 mil telespectadores por minuto, o que representa também um crescimento de 20% em relação ao período homólogo de 2019.





Recorde-se que a CMTV está presente em todas as plataformas de televisão por subscrição (Meo, Nos, Nowo e Vodafone), na posição 8, mas ainda não faz parte da oferta de canais da Televisão Digital Terrestre (TDT).