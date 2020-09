Mário Ferreira, que adquiriu 30,22% da dona da TVI, tornando-se no principal acionista da empresa, também foi chamado pelo regulador.



Cristina Ferreira já foi ouvida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no âmbito do negócio da compra e venda de 64,47% da participação do grupo espanhol Prisa na Media Capital (MC), avançou esta quarta-feira o ‘Negócios’.Mário Ferreira, que adquiriu 30,22% da dona da TVI, tornando-se no principal acionista da empresa, também foi chamado pelo regulador.

Além da apresentadora - que comprou 2,5% da MC por cerca de 1,4 milhões de euros -, a CMVM ouviu também elementos da anterior e atual equipa do grupo, incluindo o antigo presidente-executivo, Luís Cabral.





O supervisor está a investigar a existência de concertação entre a Pluris, de Mário Ferreira, e a Prisa. Uma das condições do negócio foi a assinatura de um acordo parassocial que impede a empresa espanhola de vender o resto da sua participação sem o acordo da Pluris, até ao final do ano.



As partes fizeram um pedido de elisão da presunção de concertação à CMVM e é nesse âmbito que estão a ser chamados acionistas e outros nomes ligados à dona da TVI.





Entretanto, o grupo IBG, que tem sede em Malta e que detém a Caravela Seguros, da qual Mário Ferreira foi vice-presidente entre 2017 e 2018, também adquiriu 11,97% da MC, juntando-se ao grupo de novos acionistas, dos quais se destacam a Triun, de Paulo Gaspar, filho do presidente da Lusiaves, Avelino Gaspar, que comprou 20% da dona da TVI, e a Zenithodyssey (da CIN), que adquiriu 16%.