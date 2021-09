Este ano, a divulgação dos resultados das sondagens à boca das urnas na noite eleitoral será atrasada uma hora. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), no próximo dia 26 as televisões apenas poderão apresentar as respetivas projeções de resultados relativos às autárquicas às 21h00, já que terão de aguardar pelo fim da votação nos Açores, que tem menos uma hora.