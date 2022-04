CNN acaba com serviço que lançou há menos de um mês

A CNN acabou com o serviço de ‘streaming’ CNN Plus lançado pela cadeia de televisão sediada em Atlanta, EUA, há menos de um mês. A medida foi tomada pelo novo parceiro de negócio da Warner Bros., a Discovery, proprietária da CNN.O lançamento da CNN Plus foi feito com pompa, circunstância e algumas estrelas da média dos EUA, nomeadamente estrelas da Fox News, MSNBC e NPR. A oferta, que incluía séries históricas de Anthony Bourdain e vários programas informativos não teve a adesão esperada pela companhia que sempre recusou revelar o número de subscritores do serviço de assinaturas.