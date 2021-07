Cofina anuncia revogação da OPA sobre a Media Capital "com efeitos imediatos"

A Cofina anunciou esta terça-feira a revogação, com efeitos imediatos, da oferta pública geral e voluntária de aquisição (OPA) das ações da Media Capital, preliminarmente anunciada em 21 de setembro em 2019 e posteriormente alterada.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina anuncia "a revogação, com efeitos imediatos, da oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social do grupo Media Capital, preliminarmente anunciada em 21 de setembro de 2019 e posteriormente alterada em 24 de dezembro de 2019 e em 12 de agosto de 2020.

"A revogação da oferta tem como fundamento o lançamento, pela Pluris Investments, S.A., de oferta pública de aquisição concorrente sobre as ações representativas do capital social" da Media Capital, anunciada em 25 de novembro último, adianta a dona do Correio da Manhã.