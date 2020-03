Cofina avança com resolução de contrato

A Cofina considera que o negócio da compra da Media Capital (dona da TVI) ainda está vivo. Por isso, o grupo que detém o, ‘Record’, ‘Sábado’ e ‘Negócios’, e outros títulos, dá um "prazo de sete dias" aos espanhóis da Prisa, empresa dona da Media Capital, para que o contrato de compra e venda seja renegociado, "de forma a restabelecer um equilíbrio das prestações recíprocas conforme com os princípios da boa-fé", refere em comunicado enviado à CMVM.No comunicado em que anuncia ter enviado à Prisa uma notificação de resolução condicionada de contrato - "na base de fundamentos que oportunamente serão objeto de divulgação pública" -, o grupo Cofina refere ainda considerar que o mesmo "não caducou por efeito do insucesso" do seu processo de aumento de capital, razão pela qual defende ainda que "não são devidos os 10 milhões de euros" ao grupo espanhol.Esta sexta-feira, arevelou ainda que o seu resultado líquido aumentou 7,2% no ano passado quando em comparação com 2018, para 7,2 milhões de euros. Excluindo as operações descontinuadas, os lucros cresceram 15,3%. As receitas totais atingiram 88 milhões de euros face aos 89,2 milhões registados em 2018, enquanto os custos operacionais diminuíram 5,2%, para os 71,6 milhões.Destaque para o segmento de televisão. As receitas de publicidade dano último trimestre atingiram 1,8 milhões de euros, mais 30% do que no período homólogo de 2018.