Cofina paga dividendo de 0,03 euros a partir de 19 de maio

A Cofina vai pagar, a partir de 19 de maio, um dividendo ilíquido de 0,03 euros, relativo aos resultados de 2022, de acordo com um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os acionistas da Cofina aprovaram, em 28 de abril, em assembleia-geral (AG), a proposta de aplicação de resultados que a empresa tinha anunciado no início do mês.

Segundo um comunicado enviado à CMVM, a empresa propôs que o "resultado líquido positivo do exercício relativo às contas individuais, no montante de 14.052.100 euros, seja integralmente transferido para reservas livres".

O Conselho de Administração levou ainda à AG a proposta de "distribuição de reservas livres no montante de 3.076.975 euros, sob a forma de dividendos", precisando que "a distribuição de lucros de reservas livres proposta implicará o pagamento de um dividendo bruto de 0,03 euros por ação".

A Cofina que detém o Correio da Manhã, CMTV, Jornal de Negócios, Record, entre outros, registou, no ano passado um resultado líquido de 10,5 milhões de euros, um aumento homólogo de 147,4%, segundo a informação divulgada pela empresa em 23 de março.

As receitas totais da Cofina foram, no ano passado, de 76 milhões de euros, um crescimento de 0,2% em relação ao ano anterior, indicou a empresa, detalhando que "as receitas de publicidade registaram um crescimento de 5,0% e as receitas de marketing alternativo e outras cresceram 9,5%, tendo as receitas de circulação registado um decréscimo de 8,5%".