Comissão de Trabalhadores apresenta queixa no MP contra a RTP

A Comissão de Trabalhadores e a maioria dos sindicatos da RTP decidiram apresentar uma queixa no Ministério Público, em que acusam o grupo público de violar o Acordo de Empresa (AE) no que diz respeito ao teletrabalho.Um incumprimento que “levanta as questões do corte em condições remuneratórias que se encontravam estabelecidas no mesmo AE” e da “sonegação aos Órgãos Representativos dos Trabalhadores do acesso ao contacto com os teletrabalhadores”. “Os sindicatos não estão contra o teletrabalho. Estão contra o aproveitamento da empresa em tentar ganhar dinheiro à custa dos teletrabalhadores”, sublinham.