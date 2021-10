A Comissão de Trabalhadores da RTP exigiu explicações ao conselho de administração sobre a dispensa de um trabalhador, que classifica como "clara discriminação".Desde 2020 que a CT alerta para a situação de Paulo Castro, precário no Porto que ficou fora da lista remetida pela RTP no âmbito do programa de integração de trabalhadores, mesmo cumprindo os requisitos legais.O erro nunca foi retificado e o caso está em tribunal, tal como onoticiou.