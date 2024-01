A partir da próxima segunda-feira, dia 8, os leitores do CM vão poder adquirir o jornal, de segunda a quinta-feira, por apenas 1 euro. São menos 50 cêntimos! Para beneficiar desta promoção, só tem de recortar os cupões de desconto que o CM vai publicar às sextas, sábados e domingos e entregar no posto de venda aderente no momento da compra do jornal.

Jornal mais barato de segunda a quinta-feira