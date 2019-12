Comunicado da CA da RTP é omisso sobre processo disciplinar a Flor Pedroso

O comunicado do Conselho de Administração da RTP divulgado esta segunda-feira em que dá conta da demissão da diretora do canal público é omisso relativamente à eventual instauração de um processo disciplinar a Maria Flor Pedroso.Na nota, a administração da estação anuncia que "nomeará em breve uma nova direção à qual continuará a exigir a implementação das melhores práticas" do jornalismo da RTP.O CA da televisão pública deixa perceber, assim, que o não cumprimento destes requisitos terá sido razão para aceitar a demissão de Flor Pedroso.sabe que a confirmar-se que a diretora demissionária prestou informação sensível a uma entidade externa à RTP que estava a ser investigada pela equipa do 'Sexta às 9', de Sandra Felgueiras, Maria Flor Pedroso incorre em quebra do dever de lealdade e em responsabilidade penal por violação de segredo por funcionário.