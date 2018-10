Concorrência está há três anos a avaliar os contratos de televisão do Benfica, Sporting e FC Porto

Regulador ainda não concluiu análise aos vínculos assinados pelos clubes com operadoras de telecomunicações, que já estão em vigor.

Por Duarte Faria

Seguiu-se o FC Porto, que assinou por 457,5 milhões com a MEO. O vínculo inclui os direitos de transmissão dos jogos em casa por 10 anos, exploração da publicidade no Estádio do Dragão, os direitos do Porto Canal e o estatuto de patrocinador principal. O último dos três grandes a assinar foi o Sporting. O acordo, no valor de 515 milhões, inclui os mesmos direitos do contrato do FC Porto.

A avaliação da Autoridade da Concorrência (AdC) à legalidade dos contratos assinados pelo Benfica e Sporting com a NOS e pelo FC Porto com a MEO decorre há três anos e, para já, não há nenhum sinal de quando poderá ficar concluída. Ao CM, fonte da AdC disse acreditar que "haverá novidades em breve", sem se comprometer, no entanto, com prazos. Isto apesar dos acordos já terem entrado em vigor.Em causa, nesta investigação, estão os valores dos contratos e a duração dos mesmos - até um máximo de 10 anos. O CM sabe que, nestes três anos, têm sido pedidos vários elementos às partes envolvidas no processo, o que tem atrasado a sua conclusão. A Lei da Concorrência estipula que os inquéritos da AdC devem ser encerrados, sempre que possível, no prazo de 18 meses. No entanto, este é um prazo "meramente orientador", que "pode ser prolongado sempre que necessário".Recorde-se que, em dezembro de 2015, o Benfica foi o primeiro clube a chegar a acordo com uma operadora. O contrato com a NOS, no valor de 400 milhões de euros (mais tarde revisto), prevê a cedência dos direitos de transmissão dos jogos das águias em casa, até um total de 10 épocas.