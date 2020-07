Concorrência quer pôr fim às fidelizações

A presidente da Autoridade para a Concorrência defendeu (AdC) esta terça-feira, no Parlamento, que o fim das fidelizações deve ser ponderado. Ouvida na comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, a pedido do BE, Margarida Matos Rosa disse, citando dados oficiais, que os gastos médios com telecomunicações são de 700 euros por ano por família, valor que considerou "muito" elevado e que leva a uma necessidade de se promover uma "pressão" sobre os custos e a qualidade do serviço."No caso das fidelizações dos serviços de telecomunicações, identificámos várias vulnerabilidades em termos de concorrência. Preços mais elevados do que na União Europeia, com um gasto médio por família de 700 euros por ano, uma reduzida mobilidade dos consumidores com práticas opacas muito semelhantes entre operadores e um elevado número de reclamações", afirmou."É essencial aproveitar" o momento, disse, depois de salientar a importância do setor das telecomunicações para a economia e famílias, e que o processo de digitalização se tornou essencial com a pandemia, o teletrabalho e o ensino à distância.A AdC lembrou as recomendações, enviadas em finais do ano passado ao Governo, quanto a regras no 5G que permitam a entrada de novos operadores, a fidelização que cria barreiras à mobilidade dos consumidores e impede a concorrência efetiva, defendendo uma reserva de espetro nas faixas do 5G "mais interessantes e se possível com desconto" final.O presidente da Anacom, João Cadete de Matos, disse, há um mês, que Portugal compara mal com outros países "quanto aos preços" e também "quanto ao número de operadores".