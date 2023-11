O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) condenou os jornalistas Carlos Rodrigues Lima (‘Visão’) e Henrique Machado (TVI/CNN), por violação do segredo de justiça nos casos dos emails do Benfica, ‘E-Toupeira’ e ‘Operação Lex’, em 2018. O CM sabe, no entanto, que os dois jornalistas vão pedir a nulidade da condenação.









