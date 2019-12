o Conselho de Administração da estação pública, a demissão é aceite e são indicados os motivos que levaram a agora diretora demissionária a apresentar a mesma.

Conheça o comunicado do CA da RTP que demite Maria Flor Pedroso













Flor, acusada de manipulação, chegou mesmo a pedir desculpa pelo sucedido mas recusou que a sua atuação tivesse sido intencional e rejeitou as intenções que os jornalistas do ‘Sexta às 9’ deram à sua intervenção no caso.







Maria Flor Pedroso apresentou a sua demissão à RTP após a polémica que a envolveu com Sandra Felgueiras e o programa 'Sexta às 9'. Numa nota d