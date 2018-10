Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça quem manda no grupo Cofina

Empresa que detém o Correio da Manhã e o ‘Record’ é o maior grupo de imprensa português.

Por Hugo Real | 08:50

O grupo Cofina tem um núcleo acionista praticamente inalterado que, de resto, ao longo dos últimos anos reforçou a sua posição no capital da empresa. Em conjunto, os cinco maiores investidores do grupo (Ana Menéres de Mendonça, João Borges de Oliveira, Paulo Fernandes, Pedro Borges de Oliveira e Domingos Vieira de Matos) controlam 67,66% do capital da Cofina SGPS que, por sua vez, detém a Cofina Media.



Presidido por Paulo Fernandes, este é o maior grupo de imprensa português, detendo diversos títulos de informação, desde jornais diários (Correio da Manhã, ‘Record’, ‘Jornal de Negócios’ e ‘Destak’, todos líderes de vendas nos seus segmentos), a revistas como a ‘Sábado’, a ‘TV Guia’ e a ‘Máxima’, além de projetos exclusivamente online como ‘Aquela Máquina’ e ‘Flash’.



Além da imprensa, desde 2013 que o grupo Cofina está presente na televisão, com o lançamento da CMTV na posição 8 do MEO. Desde essa data, o canal entrou nos restantes operadores de distribuição (NOS, Nowo e Vodafone), o que permitiu consolidar a sua posição como a estação mais vista na TV paga em Portugal.



De resto, e desde janeiro de 2017, que a CMTV lidera as audiências de forma ininterrupta, o que significa que em outubro vai assinalar o seu 22º mês consecutivo como o canal com mais espectadores no cabo. Além de Portugal, a CMTV emite em Angola, Moçambique, França e Canadá.



No nosso país, a Cofina é ainda proprietária da gráfica Grafedisport, tem 40% da plataforma de jogos e apostas online ‘A Nossa Aposta’ e controla 33,33% da distribuidora Vasp. A nível internacional, a grande aposta do grupo tem sido o Brasil, onde a Cofina detém 100% da Adcom Media – Anúncios e Publicidade e uma participação de 29,9% no Destak Brasil.



Emissora católica conta com 4 rádios

Com uma participação de 60% do Patriarcado de Lisboa e de 40% da Conferência Episcopal Portuguesa, a Renascença é um dos principais operadores de rádio em Portugal, detendo diversas frequências que são utilizadas pelas suas rádios: RFM, Renascença, Megahits e RádioSim.



Grupo público conta com oito canais de TV e oito estações de rádio

Detido a 100% pelo Estado português, o grupo RTP é, em termos de dimensão e recursos humanos, a maior empresa de comunicação social do País, detendo oito canais de televisão (RTP 1, RTP 2, RTP 3, RTP Memória, RTP Açores, RTP Madeira, RTP Internacional, RTP África) e oito emissoras de rádio (Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP Memória, RDP Açores, RDP Madeira, RDP Internacional e RDP África).



O grupo presidido por Gonçalo Reis conta com um financiamento misto, já que à Contribuição Audiovisual paga na fatura da eletricidade (mais de 186 milhões ano) soma, dezenas de milhões em receitas comerciais.