Conselheiros arrasam administração da RTP

Conselho de Opinião acusa equipa liderada por Gonçalo Reis de falta de rigor e de não cumprir prazos.

Por Duarte Faria | 01:30

O parecer do Conselho de Opinião (CO) ao Relatório e Contas da RTP de 2017, a que o CM teve acesso, é muito crítico da administração da empresa pública. Além de deixarem críticas à informação apresentada, que é caracterizada como "desigual, excessivamente detalhada e até repetida nuns casos e escassa noutros", os conselheiros acusam a equipa liderada por Gonçalo Reis de falta de "preparação, cuidado e rigor" e de ter falhado o "cumprimento atempado de prazos".



Recorde-se que a administração da RTP deveria ter entregue ao Governo as contas de 2017 até 31 de março - acompanhadas de pareceres do Conselho Fiscal e do CO (tal como estabelecido no Contrato de Concessão) - mas as mesmas só foram entregues ao CO a 31 de maio.

No mesmo parecer, o organismo liderado por Manuel Coelho da Silva alerta ainda para a necessidade de ser efetuada uma auditoria do Tribunal de Contas à RTP, o que não acontece há três anos.



"Seria desejável uma abalizada análise técnica, quanto à eficácia e eficiência da aplicação dos recursos existentes e à transparência das opções realizadas", refere o documento.



O CO pede ainda a realização, "com caráter de urgência", de uma "auditoria independente que analise a qualidade dos conteúdos emitidos" nos vários canais da RTP, dos "modelos de funcionamento" da empresa, das "estrutura de custos, da contratualização de serviços externos, da política de aquisição de conteúdos a produtoras independentes" e das "condições de recrutamento dos recursos humanos e a prioridade dos investimentos".