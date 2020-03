Conselho de Opinião arrasa administração da RTP

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Conselho de Opinião (CO) da RTP está preocupado com o futuro da empresa pública de rádio e TV. No parecer à segunda versão do Plano de Atividades e Investimentos e Orçamento (PAIO) para 2020 (foi ajustado em função do Orçamento do Estado), a que oteve acesso, o organismo que representa a sociedade civil acusa a administração da RTP, liderada por Gonçalo Reis, de ter produzido um plano ...