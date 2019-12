Conselho de Redação da RTP convoca plenário de urgência

Na ordem dos trabalhos vai estar um ponto único: a polémica que envolve a direcção de informação liderada por Maria Flor Pedroso e o programa ‘Sexta às 9’.

"Os Membros Eleitos do Conselho de Redação consideram que - perante os factos graves que lhes foram transmitidos nos últimos dias - não se encontram reunidas as condições imprescindíveis para um desejável clima de tranquilidade e confiança entre todos os jornalistas da RTP. Nesse sentido - e por considerarem que a gravidade dos acontecimentos revelados obriga à auscultação de todos os elementos da Redação - os Membros Eleitos do Conselho de Redação convocam um Plenário de Jornalistas", lê-se na nota enviada à redação, a que o CM teve acesso.

No comunicado, acrescentam ainda que "compreendem a marcação de uma Reunião de Redação, por um conjunto de jornalistas, para a próxima quinta-feira, dia 19 de dezembro, mas entendem que perante a urgência do esclarecimento da Redação, o encontro entre todos os jornalistas da RTP deve ser realizado o mais brevemente possível".

Recorde-se que a direcção de informação tem estado envolvida numa polémica por causa do adiamento do regresso do formato ‘Sexta às 9’, coordenado e apresentado por Sandra Felgueiras, para depois das eleições, com uma reportagem sobre o negócio do lítio incómoda para o Governo.