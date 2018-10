Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consulta pública da Televisão Digital Terrestre está pronta para arrancar

ERC enviou a sua posição sobre regulamento e caderno de encargos para o Governo a 2 de outubro.

Por Hugo Real | 01:30

Uma semana antes do final do prazo legal (que terminava a 9 de outubro), a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) enviou para o Governo o seu parecer sobre o projeto de regulamento e caderno de encargos dos dois novos canais para a Televisão Digital Terrestre.



Ao CM, a ERC confirma que "aprovou o parecer a 2 de outubro e que o enviou ao Ministério da Cultura", recusando "adiantar quaisquer informações" sobre o que diz no documento, até porque o mesmo só será publicado "quando o Ministério terminar do seu lado o processo".



Agora, o Executivo tem de decidir se modifica ou mantém os documentos originais antes de os colocar em consulta pública, o que deverá acontecer muito em breve. Só quando for lançada a consulta, é que o mercado saberá pormenores sobre as duas licenças, assim como os critérios que o Governo definiu para as atribuir (uma competência que caberá à ERC).



Contudo, como o CM revelou a 4 de setembro, o Executivo quer reforçar a TDT com um canal informativo e um de desporto.



Finda a consulta pública, será preparada a portaria com o regulamento e o caderno de encargos definitivos. Após ser publicada em Diário da República, e tendo em conta os prazos do processo do quinto canal, esta deverá entrar em vigor em dezembro, com as candidaturas a durarem quase dois meses.



Ou seja, em fevereiro a ERC deverá proceder ao ato de abertura das candidaturas. As licenças só devem ser emitidas em julho.