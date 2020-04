Consumo de canais cabo dispara 27% durante período de confinamento devido ao coronavírus

As medidas de contenção para evitar a propagação do novo coronavírus fizeram disparar o consumo televisivo no mês de março. De acordo com um estudo da agência de meios Initiative, este aumentou 23% face ao mês anterior. A subida é particularmente evidente no cabo, que cresceu 27% face a fevereiro.Em destaque estiveram os canais informativos, que atingiram os máximos do ano, com ana frente. O canal doregistou o maior auditório de sempre em março, ao alcançar uma audiência total média de 2 milhões 811 mil telespectadores por dia e um share médio de 5,23%. Seguiram-se a SIC Notícias, TVI24, Globo e Hollywood.No total, e de acordo com os dados da GfK, o cabo alcançou uma média de 956 400 telespectadores (38,5% de share), o que ultrapassa a média registada nos meses de agosto, quando apresentou os seus melhores resultados (mais 152 300 telespectadores que no ano anterior). Se tivermos em conta os meses de março anteriores, a diferença é ainda mais notória: mais 262 300 telespectadores em relação a 2019.A tendência deverá manter-se este mês, com o alargamento do período de confinamento. Nos primeiros quatro dias de abril, o cabo registou um share médio de 38,7% e uma audiência média superior a um milhão de pessoas.