Consumo de pornografia online prejudica o ambiente

O visionamento de conteúdos pornográficos online produz a mesma quantidade de dióxido de carbono que um país com as dimensões da Espanha, revela um estudo publicado esta semana pela organização francesa sem fins lucrativos The Shift Project.

Segundo o relatório ‘Crise Climática: O Uso Insustentável do Vídeo Online’, os cientistas descobriram que os vídeos online emitem 300 milhões de toneladas de CO2 por ano para a atmosfera e que um terço desta irradiação é produzida, precisamente, pelo streaming de conteúdos porno.

Já Maxime Efoui-Hess, que coordenou o estudo, destaca ainda que a pornografia representa 27% de todos os vídeos vistos online. Segundo a pesquisa, a visualização específica de vídeos porno no Mundo, em 2018, gerou emissões de carbono de, aproximadamente, 82 milhões de toneladas de dióxido de carbono - mais de 4% de todas as emissões de CO2 associadas às tecnologias digitais e mais do dobro das emissões produzidas pela Suíça ou Irlanda.

A situação torna-se ainda mais grave se tivermos em conta que a energia consumida pelas tecnologias digitais está a aumentar 9% por ano e que os vídeos online, uma das formas mais comuns de entretenimento na internet, geram cerca de 60% do tráfego mundial de dados.

Segundo o Pornhub, o maior site de conteúdos para adultos, Portugal é o 39º país que consome mais pornografia.