André Ventura foi esta quarta-feira expulso definitivamente do Twitter por violar as regras de utilização da rede social. O líder do Chega pondera recorrer aos tribunais para resolver a situação que, considera, “põe em causa a democracia e a liberdade de expressão”.





Ao longo do último ano, Ventura já tinha sido suspenso temporariamente três vezes, ficando impossibilitado de publicar por períodos de 12 horas. “Nessas ocasiões, apresentámos um recurso interno e a conta foi restaurada. Desta vez, não houve qualquer explicação por parte do Twitter”, afirmou o presidente do Chega ao, garantindo desconhecer a razão pela qual a sua conta está interdita, mas adiantando que poderá estar em causa uma publicação em que partilhou uma foto com a frase “só o Chega percebe os riscos da imigração islâmica descontrolada” ou um comentário sobre o ataque a dois enfermeiros no Hospital de Famalicão. Terá violado a regra que proíbe os utilizadores da plataforma de “promover a violência, atacar ou ameaçar pessoas com base na raça, etnia, nacionalidade, casta, orientação sexual, género, identidade de género, religião, idade, deficiência ou doença grave”.

André Ventura diz que vai agora recorrer a outras redes sociais, como o Facebook ou o Instagram (ambas da Meta), para continuar a comunicar, e aos tribunais. “O Twitter não tem sede em Portugal e não sabemos o que poderá acontecer, mas os tribunais terão, eventualmente, de fazer jurisprudência porque estão em causa direitos”, concluiu.