‘Conta-me como foi’ vai regressar à RTP com novos episódios

Oito anos depois, ‘Conta-me Como Foi’ vai regressar à RTP. As gravações dos novos episódios da aclamada série - cujas primeiras cinco temporadas contaram com 104 episódios - já arrancaram (decorrem até fevereiro do próximo ano) e a estreia está prevista para o início de 2020.





Desta vez, a ação decorre nos anos 80 e tratará temas como a entrada de Portugal na CEE, a chegada da televisão a cores e a visita do Papa João Paulo II ao nosso país. Do elenco fazem parte os atores que integraram o núcleo principal dos primeiros cinco anos: Rita Blanco; Miguel Guilherme; Luís Ganito; Catarina Avelar; Rita Brutt e Fernando Pires.Fernando Pires. "A série vai dar um salto de 10 anos, a família principal mora numa casa diferente e vão ser adicionadas novas personagens", acrescenta o ator, que dá vida a Toni, o filho do meio da família Lopes.António Pedro Cerdeira é um dos novos nomes do elenco.‘Conta-me Como Foi’ é uma adaptação da série de ficção espanhola ‘Cuéntame cómo pasó’, que completou 20 épocas no país vizinho. Em Portugal, as primeiras temporadas retrataram, de forma bem humorada, o ambiente socioeconómico desde os finais da década de 1960 até ao 25 de Abril de 1974. O primeiro episódio foi emitido na RTP 1 a 22 de abril de 2007 e o último a 25 de abril de 2011.