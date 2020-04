Contas Facebook à venda na dark web por mais de 500 mil euros

Um banco de dados com mais de 267 milhões de perfis do Facebook encontra-se à venda na dark web por cerca de 556 mil euros, de acordo com a empresa de segurança Cyble.

Cada uma destas contas inclui informações como nomes, endereços de email, identificações de Facebook, datas de nascimento e números de telefone. Não estão incluídas palavras-passe mas, como aponta o site TechRadar, as informações disponíveis podem ser usadas por piratas informáticos em esquemas fraudulentos e de ‘phishing’, que permitem, esses sim, obter as respetivas passwords que lhes darão acesso a um número ilimitado de dados pessoais dos utilizadores.

A Cyble revelou ao site Bleeping Computer que a sua equipa está a verificar os dados e a adicioná-los ao serviço de notificação de violações de segurança - o Am I Breched. Contudo, ainda não consegue explicar como é que eles foram roubados.

Curiosamente, o especialista em cibersegurança Bob Diachenko, juntamente com a Comparitech, descobriu uma violação de dados semelhante no Facebook em dezembro passado. O banco de dados incluía o mesmo número de contas da rede social, mas os registos continham apenas nomes, números de telefone e ID do Facebook.

Estas contas ficaram publicamente acessíveis durante duas semanas antes de serem eliminadas. Contudo, é possível que os dados tenham voltado a circular na internet, através de fóruns de piratas informáticos.