Convite para conhecer um País desconhecido

Novo programa da RTP 1 promete mostrar uma nação longe do turismo de massas.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Pedro Fernandes, acompanhado por Rita La Rochezoire e Teresa Peres, convida os telespectadores a saírem da rotina e a conhecerem um País que, para muitos, é ainda desconhecido.



Em ‘Portugal Mais Perto’, que hoje estreia na RTP 1 às 21h00, os três anfitriões revelam os tesouros turísticos menos óbvios que existem de norte a sul do território continental, sem esquecer os Açores e a Madeira.



"Queremos seduzir os portugueses para visitarem alguns dos locais que revelamos em ‘Portugal Mais Perto’", avançou José Fragoso, diretor de Programas da RTP na apresentação do novo programa da estação pública. "Apresentamos propostas ‘fora da caixa’ que o País tem para oferecer para ‘escapadinhas’ de fim de semana", ou não tivesse o formato uma parceria especial com a Turismo de Portugal.



Ao longo de 16 episódios de 25 minutos, que ainda não foram todos gravados, iremos ver um Pedro Fernandes temeroso a saltar de um penhasco para a água, ou uma Teresa Peres a tentar equilibrar-se nos esquis para galgar as ondas do mar. "Foi uma oportunidade muito bem gozada por todos nós para atividades que, no nosso dia a dia, seriam muito difíceis de fazer", explicou ao CM Pedro Fernandes.



"Mesmo em locais que já tinha visitado, consegui descobrir coisas novas." Três regiões irão marcar cada episódio, com destaque para a gastronomia e as culturas tradicionais portuguesas, sem ignorar as riquezas naturais do País.