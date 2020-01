Correio da Manhã abraça 2020 com novos desafios

Projeto Radar: Jornalismo de dados permite ao leitor escolher o que analisar



Radar CM é o novo projeto de jornalismo de dados que o Correio da Manhã vai estrear online no início de 2020. Trata-se de um modelo de cobertura noticiosa que utiliza, no essencial, informação estatística obtida em várias fontes abertas ou através da recolha própria de dados para posterior análise jornalística.

O flagelo da violência doméstica será o primeiro de um conjunto de grandes temas da nossa sociedade que o Correio da Manhã vai monitorizar com um caráter permanente e sistemático. Trata-se, por isso, de um projeto inovador no panorama jornalístico português que tem vindo a fazer análise de dados apenas de forma casuística. No Radar CM, os dados serão apresentados de forma interativa, através de uma plataforma especialmente amistosa para consulta em dispositivos móveis. Apesar de ser uma tendência atual da comunicação, o tratamento de dados, nomeadamente na imprensa, tem já uma longa tradição e é, tantas vezes, uma das bases factuais da investigação jornalística.

O que difere agora na apresentação dos dados é a capacidade interativa das novas plataformas digitais.

Assim, o leitor pode não só interagir com a informação disponibilizada, mas também escolher o tipo de dados que pretende analisar e cruzar no sentido de obter uma abordagem personalizada.



Embora se baseie em dados estatísticos, o projeto Radar CM terá sempre em atenção o impacto desta informação objetiva na vida das pessoas. Ao contrário de outros projetos de jornalismo de dados, o Radar CM tentará sempre articular os dados com a reportagem ou a entrevista de forma a humanizar esta abordagem noticiosa. O acesso do leitor à desagregação dos vários dados é também um passo na relação que se pretende mais transparente entre os produtores de informação e os seus destinatários.

Médico em casa: CM oferece este mês coleção de vinte livros de saúde aos leitores



O CM celebra a entrada em 2020 oferecendo aos seus leitores um guia prático de saúde e primeiros socorros para toda a família. ‘Médico em Casa’ é uma coleção composta por 20 livros, que o CM irá distribuir gratuitamente, todos os dias, a partir do próximo dia 11, na compra do jornal. Aprenda a identificar, tratar e evitar doenças.

Coragem CM: Novo prémio distingue jovens jornalistas

O objetivo do prémio ‘Jornalismo Coragem CM’ é distinguir trabalhos jornalísticos publicados no Correio da Manhã, quer na edição em papel, quer no site, ou emitidos na CMTV, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2019.

Os trabalhos jornalísticos distinguidos devem primar pelo rigor e pela qualidade jornalística, pela coragem editorial, pela resiliência face a ameaças existentes ou veladas, pelo caráter de exclusividade e relevância da informação contida no trabalho premiado, bem como pelo respetivo impacto social, económico ou político.

O prémio destina-se a jornalistas do grupo Cofina com menos de 10 anos de profissão, sob proposta efetuada obrigatoriamente, ou por elementos das direções editoriais, ou por jornalistas que desempenhem cargos de coordenação e edição.

Além do vencedor, o júri pode ainda entregar até um máximo de 3 menções honrosas. Os resultados serão divulgados a 19 de março deste ano, aniversário do CM.



O júri será constituído por 3 elementos: Eduardo Dâmaso, jornalista de investigação de renome, diretor da revista ‘Sábado’ e diretor-adjunto da CMTV; Carlos Barbosa da Cruz, advogado especializado na área dos media, um dos maiores conhecedores da matéria, e defensor legal, através do seu escritório, a CCA, dos jornalistas do CM e da CMTV em processos no âmbito da sua atividade profissional; e, finalmente, José Jorge Letria, escritor, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores e, ele próprio, antigo jornalista.

+ Vidas: bem-vindo ao universo da sensualidade e das histórias de gente conhecida

O mundo cor de rosa como nunca o viu. Ousado, sensual, surpreendente, cheio de histórias. É esta a proposta do Vidas para o novo ano, um espaço que os leitores e leitoras do CM já não dispensam.

+ Opinião: Francisco José Viegas

O Correio da Manhã tem contado, ao longo dos anos, com a colaboração assídua do escritor e editor Francisco José Viegas. Uma parceria que se alarga agora à revista ‘Sexta’, passando os leitores a contar com uma página semanal sobre os prazeres da vida. A escrita cativante de Francisco José Viegas abre aos leitores da revista ‘Sexta’ - o mais completo guia da programação televisiva e espaço de sugestões imperdíveis nas áreas da cultura e do lazer - novos horizontes. Serão momentos únicos para os amantes da leitura de excelência.



Vasco Gargalo: Cartoonista

Vasco Gargalo passa a assinar uma página semanal na revista ‘Domingo’, já a partir da edição desta semana.

Vasco Gargalo, de 42 anos, foi eleito o melhor cartoonista europeu de 2017 pela Cartoon Home Network International.

O seu traço acutilante é suscetível da crítica ácida e mordaz através do cartoon, contribuindo para a leitura e descodificação da atualidade nacional e internacional.