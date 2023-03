Correio da Manhã, CMTV e Câmara do Porto juntam-se para combater flagelo da droga no Porto

“Agora, temos medo. Sentimo-nos vigiados, não sabemos o que nos pode acontecer. Já não vamos à Pasteleira Nova, temos medo por nós e pelas nossas crianças. É triste sentir medo num bairro que era nosso.” Sara Cerqueira, diretora técnica do Centro Social da Paróquia da Nossa senhora da Ajuda, trabalha há vinte anos numa instituição que apoia as crianças do bairro. E diz que, hoje, a Pasteleira já não é a mesma. “Vieram pessoas de fora, montaram os seus negócios e agora vemos de tudo. Degradação, miséria, tráfico e consumo à luz do dia.”





CM/CMTV e Câmara do Porto, dedicada ao tema ‘Porto, livre de drogas’, a instituição voltou a ser assaltada. Foi o sexto roubo em dois meses, o retrato da insegurança que continua a viver-se na Pasteleira Nova e no Bairro de Pinheiro Torres. E que se alastra a toda a freguesia de Lordelo do Ouro e entra já por algumas da zonas da foz do Porto.



Dois dias antes da grande conferência organizada peloe Câmara do Porto, dedicada ao tema ‘Porto, livre de drogas’, a instituição voltou a ser assaltada. Foi o sexto roubo em dois meses, o retrato da insegurança que continua a viver-se na Pasteleira Nova e no Bairro de Pinheiro Torres. E que se alastra a toda a freguesia de Lordelo do Ouro e entra já por algumas da zonas da foz do Porto.

Para tentar encontrar respostas e debater o fenómeno, no Auditório do Rivoli, esta quinta-feira, pelas 11h30, irá discutir-se as várias estratégias de prevenção e também o que fazer em termos de saúde pública. O consumo foi descriminalizado, consumir aos olhos de todos não é alvo de qualquer punição. Um flagelo que atinge a cidade e deixa os portuenses desesperados.





A conferência terá a participação de Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Cofina, e a sessão de encerramento estará a cargo de Rui Moreira, presidente da câmara. A mesa redonda, em que se prevê um amplo debate, será moderada por José Carlos Castro e conta com a participação de Pedro Miguel Vieira, juiz de instrução criminal; Rui Mendes, intendente da PSP; Leitão da Silva, comandante da Polícia Municipal; Paulo Sargento, psicólogo clínico; e Tânia Laranjo, jornalista de investigação do CM e da CMTV. A entrada é livre.







Leia também CM e CMTV no combate à droga O Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, junto ao Bairro da Pasteleira, Porto, foi assaltado e vandalizado na madrugada de ontem. No espaço de dois meses, está é a sexta vez que o centro é atacado. A PSP investiga.

“Pelas imagens de videovigilância dá para ver que são dois homens. Estavam com a cara tapada. Eles queriam dinheiro. Até porque apesar dos computadores estarem aqui só levaram umas moedas que estavam num cofre. Partiram tudo”, contou Sara Cerqueira, diretora técnica.