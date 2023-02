Correio da Manhã conquista regiões do Norte do País

Em 2022, o Correio da Manhã tornou-se no jornal preferido pelos leitores também nos distritos de Bragança e Vila Real, duas regiões estratégicas do norte do País, onde a circulação impressa aumentou para uma média de 249 e 435 exemplares por edição, respetivamente, roubando a liderança ao ‘Jornal de Notícias’.

Assim sendo, o CM passa a ser o jornal diário preferido dos portugueses em 14 dos 18 distritos de Portugal Continental, estado cada vez mais próximo de alcançar a liderança também em Aveiro, onde a circulação impressa aumentou para uma média de 2 017 exemplares por edição.