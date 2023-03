Desde o arranque da nova imagem do CM, a 9 de janeiro, as vendas do jornal dispararam 9% a nível nacional. O aumento registou-se em todos os distritos do país, bem como nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, mas o crescimento mais significativo regista-se no Porto.



No período de 9 de janeiro a 2 de março, o CM aumentou as vendas em 32% no distrito do Porto por comparação com o período de 31 de outubro a 22 de dezembro de 2022. Para este aumento de vendas têm contribuído de forma decisiva os postos de venda, já que sem eles o jornal não chegaria às mãos dos nossos leitores.

Correio da Manhã cresce 32% no Porto





Em sinal de agradecimento, a direção do CM e as caras mais conhecidas da CMTV têm percorrido o País ao encontro de papelarias, tabacarias, quiosques que mais vendem. A próxima paragem será o Algarve, já no final deste mês.