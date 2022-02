Correio da Manhã cresce em janeiro

O Correio da Manhã cresceu em vendas no mês de janeiro, quando comparado com o mês anterior. Contrariando uma tendência de crise na imprensa escrita, esta subida das vendas em banca surge no mês em que o CM lançou uma nova revista grátis, distribuída à sexta-feira com o jornal, a ‘Boa Onda’, e reformulou a revista ‘Domingo’, com novos formatos e conteúdos.





Em janeiro, de acordo com estimativas feitas regularmente com base nos dados da distribuição, cada edição dovendeu 46 802 exemplares, o que representa uma subida de cerca de 1300 jornais por dia e um crescimento de 2,7% em relação a dezembro. Com efeito, no último mês de 2021, com dados já fechados, oregistou um desempenho em banca de 45 592 exemplares por dia.

“Ler jornais é saber mais. Os jornais ainda são um meio fundamental de acesso à informação e à cultura. E o CM desempenha um papel essencial na coesão territorial porque é leitura nacional de norte a sul”, afirma Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto do CM e da CMTV (canal 8).





O mês de janeiro ficou ainda marcado pela campanha eleitoral e pelas eleições Legislativas, em que o CM marcou, também, a atualidade, através das entrevistas realizadas na CMTV aos líderes de todos os partidos políticos com representação parlamentar. A CMTV é a estação de televisão do Correio da Manhã e lidera o mercado de informação nacional do cabo há 61 meses consecutivos.