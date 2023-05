Correio da Manhã em viagem pelo Alentejo

As caras da CMTV, a televisão do Correio da Manhã, vão continuar as visitas pelos pontos de venda de várias localidades alentejanas. Sem eles, o maior jornal português não chegaria às mãos dos leitores e esta é também uma forma de os homenagear.Depois de Pedro Mourinho e Mariana Béu, João Ferreira, Sara Carrilho, Janete Frazão e Rui Pedro Vieira são as caras do canal por cabo mais visto dos portugueses que vão continuar a viagem pela maior região do País. Esta é uma forma de agradecimento a todos aqueles que vendem o Correio da Manhã e surge numa altura em que o jornal continua a crescer. Desde a remodelação gráfica, a 9 de janeiro, as vendas do jornal diário mais vendido de Portugal aumentaram 4%, em comparação com os meses anteriores.