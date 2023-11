O CM e a CMTV estiveram esta quarta-feira nas localidades de Caminha, Monção, Valença e Lanheses, no terceiro dia de visita a Viana do Castelo, como forma de agradecimento aos postos de venda que diariamente levam o jornal até aos leitores. Em jeito de fecho de visita ao distrito, que se completa esta quinta-feira, e fazendo um balanço da iniciativa, que arrancou em janeiro, Carlos Rodrigues (dir. geral editorial CM/CMTV) lembrou: “Passámos por todos os distritos de Portugal continental numa dupla vertente de agradecer aos postos de vendas, que são os nossos embaixadores, agradecer aos que mais vendem e àqueles que ao longo do ano, a contravapor do mercado, conseguiram crescer e levar mais jornais aos portugueses.” Na companhia do jornalista Rui Pedro Vieira, um dos rostos da CMTV, Carlos Rodrigues sublinhou a ideia de “ler para crer” e deixou um desafio sobretudo aos mais jovens: “O CM é um jornal tão vivo e vibrante que o melhor é mesmo experimentar. Ler jornais é saber mais.” Recorde-se que, em Viana do Castelo, as vendas do CM cresceram este ano 7%. Em dezembro, o CM volta ao Porto e em janeiro, a Lisboa.