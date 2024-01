CM vão poder adquirir o jornal, de segunda a quinta-feira, por apenas 1 euro. São menos 50 cêntimos! Para beneficiar desta promoção, só tem de recortar os cupões de desconto que o CM vai publicar às sextas, sábados e domingos e entregar no posto de venda aderente no momento da compra do jornal.



Os cupões são publicados, já a partir desta sexta-feira na penúltima página do jornal. Um presente de Ano Novo para todos os que diariamente não dispensam a leitura do maior jornal do País, a exemplo do que aconteceu em 2023, com enorme sucesso. Da nossa parte fica a garantia de continuarmos o caminho que fez do CM a referência maior da imprensa portuguesa, assente na independência, rigor, qualidade, inquietação, irreverência e, sobretudo, na proximidade com os leitores. Não perca esta sensacional oportunidade. Ler jornais é saber mais.



CM visita postos de venda

Para assinalar o início do novo ano e o arranque desta fantástica promoção - jornal a um euro, de segunda a quinta, com cupão-desconto -, o CM regressa ao contacto com os postos de venda. São eles que permitem que o jornal chegue às mãos dos leitores e que contribuem de forma decisiva para o sucesso desta iniciativa. A ação vai centrar-se na região da Grande Lisboa e começa já esta sexta-feira, prolongando-se depois ao longo da próxima semana.



Vila Franca de Xira é o primeiro local de paragem da equipa do CM e da CMTV. Segue-se Alverca do Ribatejo, Bobadela e Portela. Segunda-feira, dia 8, início em que pode adquirir o jornal a 1 euro com a entrega do cupão-desconto, estaremos em Paço de Arcos, Caxias, Queijas, Linda-a-Velha e Algés; terça-feira (dia 9) em Mem Martins, Agualva-Cacém, Queluz e Amadora; quarta-feira (10) em Caneças, Odivelas, Póvoa de Santo Adrião, Loures e Torres Vedras; quinta e sexta (10 e 11) andaremos por Lisboa.