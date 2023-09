Correio da Manhã e os principais rostos da CMTV iniciam mais uma ação de promoção pelos postos de venda do País, desta feita pelo distrito de Bragança.



A iniciativa tem como objetivo reconhecer o mérito destas papelarias e quiosques, sem os quais o jornal não poderia chegar às mãos dos portugueses. Isto numa altura em que o CM continua a registar uma significativa subida nas vendas, fruto da mudança de imagem de que foi alvo a 9 de janeiro.



A nível nacional, e até 16 de setembro, a subida foi de 2%. As regiões do Norte e Sul foram as que registaram um maior aumento de vendas (10%), com destaque para os distritos de Faro (mais 18%), Porto (subiram 15%) e Bragança (mais 10%).





Na segunda-feira, as equipas do CM e da CMTV vão andar pela cidade de Bragança. Na terça-feira, o destino serão pontos de venda em Mirandela e Macedo de Cavaleiros. Por fim, na quarta-feira, Adeganha, Vila Flor e Carrazeda de Ansiães serão os locais a visitar.