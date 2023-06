A direção do CM e da CMTV e alguns dos principais rostos do canal retomaram ontem, na Guarda, as visitas aos quiosques e papelarias espalhados por todo o País. A iniciativa é uma forma de agradecimento a todos aqueles que ajudam, diariamente, a fazer chegar o Correio da Manhã aos leitores.





CM e CMTV. “Estamos a visitar dois tipos de pontos de venda: os que mais aumentaram desde a remodelação gráfica e aqueles que mais vendem o jornal”, explicou, enaltecendo com orgulho o facto de o CM ter crescido sobretudo na região Norte, com destaque para o distrito do Porto (18%).



“Mas a principal mensagem desta iniciativa é agradecer a todos os postos de venda de norte a sul, pois sem eles o trabalho de uma redação imensa não chegaria aos leitores”, fez também questão de frisar Carlos Rodrigues.





Ao seu lado, estiveram Maya e Adriano Silva Martins, apresentadora e comentador da ‘Noite das Estrelas’, que distribuíram alguns brindes e lembraram a nova campanha em curso do CM, que oferece aos leitores os jogos ‘Batalha Naval’, ‘Jogo da Glória’, ‘4 em Linha’ e ‘Adivinha Quem É’. Para isso, basta obter a caderneta (distribuída aos sábados, domingos e segundas-feiras com o CM) para colar depois os selos, que acompanham o jornal de segunda a sexta-feira. Cada caderneta com cinco selos dá direito a um jogo diferente. Manuela Gonçalves, proprietária do Predicados, reconheceu que a iniciativa “tem sido um sucesso” e que “há dias em que o jornal chega mesmo a esgotar”.