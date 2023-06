Foi pela Batalha, Marinha Grande e Leiria que o Correio da Manhã andou sexta-feira em visita a vários quiosques e postos de venda do jornal. Seguindo a iniciativa que arrancou no princípio do ano, com vários rostos do jornal e também da CMTV a prestar homenagem àqueles que são parceiros fundamentais na venda do jornal, desta feita coube ao diretor-adjunto, Armando Esteves Pereira, e à jornalista Sofia Piçarra fazerem as honras da casa e visitarem alguns dos locais onde mais se vende o Correio da Manhã na zona Centro do País, no último dia de um périplo que teve como destino os distritos de Santarém e Leiria.





CM e que o tornam a principal leitura nacional de notícias do País merecem o nosso agradecimento”, disse Armando Esteves Pereira.



“Todos os espaços que todos os dias vendem oe que o tornam a principal leitura nacional de notícias do País merecem o nosso agradecimento”, disse Armando Esteves Pereira.

Recorde-se que foi a 9 de janeiro deste ano que o Correio da Manhã surgiu com uma nova imagem gráfica, o que fez com que as vendas em banca do jornal subissem quatro por cento no primeiro trimestre do ano.