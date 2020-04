A edição deste sábado do Correio da Manhã, que disponibilizou gratuitamente uma máscara individual de proteção a todos os seus leitores, levou a uma grande procura, esgotando por completo a sua tiragem de 100 mil exemplares.



Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, foi uma das figuras públicas que fizeram questão de comprar o seu exemplar do Correio da Manhã numa banca em Lisboa.

A iniciativa solidária do Correio da Manhã, CMTV e Fundação EDP, distribuiu em todo o país uma máscara para uso individual – devidamente acondicionada no interior de um plástico que envolvia o suplemento Vidas do Correio da Manhã.

A edição esteve em mais de 5 mil postos de venda.