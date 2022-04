A notícia de que o Orçamento do Estado para 2022 não vai contar com o aumento da taxa anual que é cobrada aos operadores de serviços de televisão por assinatura ou subscrição, que daria à RTP uma receita extra de 5 milhões de euros, caiu como uma bomba na estação pública. A Comissão de Trabalhadores (CT) acusa mesmo o Governo de “delírio voluntarista” por “quer fazer experiências de manter o mesmo nível de serviço, com cada vez menos meios”.









