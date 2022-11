Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde. O capitão da seleção nacional tornou-se, nesta segunda-feira, na primeira pessoa a ultrapassar a marca dos 500 milhões de seguidores no Instagram. A revelação foi feita, no Twitter, pelo jornalista Piers Morgan, que não resistiu em destacar a diferença de cerca de 124 milhões para o ‘rival’ Lionel Messi. O craque argentino ocupa o segundo lugar no ranking dos mais seguidos na popular rede social, com 376 milhões de fãs. Logo a seguir, em terceiro, surge a socialite/empresária norte-americana Kylie Jenner, com 372 milhões de seguidores.





A lista continua com a atriz Selena Gomez, que é seguida por 358 milhões de pessoas, e com o ator Dwayne Johnson, com 348 milhões. Na sexta posição encontra-se a cantora Ariana Grande, com 340 milhões de s

eguidores, acompanhada de perto pela socialite Kim Kardashian, irmã de Kylie Jenner, que soma 334 milhões.









Leia também Cristiano Ronaldo é o sexto atleta mais influente do mundo. Simone Biles leva o “ouro” Nos últimos três lugares do top 10 dos mais seguidos no Instagram estão a cantora Beyoncé, com 283 milhões de seguidores, mais uma irmã Kardashian, desta vez Khloe, com 280 milhões, e o jogador de críquete indiano Virat Kohli, com 224 milhões de fãs online.

O novo recorde de Cristiano Ronaldo surge na semana em que o jogador partilhou uma fotografia a jogar xadrez com Lionel Messi, numa campanha para a Louis Vuitton, que em poucas horas alcançou mais de 36 milhões e 781 mil ‘gostos’, tornando-se na segunda mais célebre do Instagram.