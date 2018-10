Crianças querem mais super-heroínas nos filmes de animação

Estudo foi feito com crianças e adolescentes, entre os 10 e os 19 anos.

É cada vez maior o número de crianças e adolescentes entre os 10 e 19 anos que querem ver mais super-heróis femininos nos filmes de animação, segundo avança um estudo publicado esta segunda-feira.



Cerca de 85 por cento das raparigas e 69 por cento dos rapazes afirmam sentir este desejo. A mesma vontade é expressada por cerca de 88 por cento dos pais das meninas, entre os 5 e 9 anos, e por 75 por cento dos pais dos meninos da mesma idade.



Outro dado avançado é o facto de 80 por cento das crianças de raça negra quererem ver no cinema heróis com uma aparência física semelhante à sua, segundo um estudo feito pela BBC America e pela Women's media Center, publicado no site oficial.

O estudo, com um total de 2431 respostas através de um inquérito online, veio também revelar que há uma lacuna no que diz respeito ao género dos adolescentes e a sua autoestima, concluindo que as raparigas mostram-se menos confiantes e corajosas que os rapazes da mesma idade.

Estes dados estatísticos podem estar relacionados com a presença de protagonistas mulheres em filmes de animação, pela forma como as personagens inspiram o público-alvo.

"As meninas dizem que as suas super-heroínas preferidas fazem com que se sintam fortes, corajosas, confiantes, inspiradas, positivas e motivadas, preenchendo a lacuna de confiança que existe comparativamente aos homens", pode ler-se.



No entanto, dois terços das meninas acreditam ser insuficiente o número de personagens femininas na indústria do cinema e da televisão. Apesar dos números avançados, 90 por cento das adolescentes garantiram que consideram as super-heroínas mais inteligentes e poderosas que os super-heróis.